Красногорск, 27 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В подмосковном Дмитрове возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего пациента городской больницы. Как полагают следователи, ребенок мог погибнуть из-за неправильно поставленного диагноза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Портрет хирурга С.С.Юдина. 1935

По данным следствия, 24 мая 2016 года местная жительница обратилась в МБУЗ «Дмитровская городская больница» со своим трехлетним сыном. Ребенку требовалось обследование из-за сильных болей в животе

«В результате того, что ребенку был поставлен неверный диагноз, и он не был госпитализирован для тщательного обследования, на следующий день его состояние стало резко ухудшаться, и он скончался», — отмечают в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, а также были изъяты медицинские документы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время в области произошло сразу несколько смертей пациентов, которые могут быть связаны с врачебными ошибками. Так, жительница Подольска обратилась в прокуратуру после смерти супруга в городской клинической больнице. В ходе проверки было установлено, что смерть мужчины наступила после неверного определения тяжести его состояния. В начале февраля 40-летний мужчина скончался на операционном столе в одной из больниц Щелково. Его родственники полагают, что смерть мужчины наступила из-за халатности врача.