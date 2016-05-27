Москва, 27 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. На западе столицы стражи порядка задержали молодую девушку по подозрению в нарушении авторских и смежных прав, москвичке грозит до шести лет лишения свободы, сообщает 27 мая пресс-группа УВД по ЗАО.

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«Полицейскими установлено, что 18-летняя жительница столицы на территории торгового центра, расположенного в районе Филевский Парк г. Москвы, реализовала программное обеспечение с признаками контрафакта», — говорится в сообщении.

Сотрудники ОЭБиПК УВД задержали девушку 25 мая, изъятые у нее носители направили на исследование, результаты которого подтвердили, что у программ отсутствует лицензия. Компания-правообладатель понесла ущерб в размере более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении москвички возбуждено по ч. 3 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере», девушка находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, максимальное наказание за данное преступление составляет 6 лет лишения свободы.