Киев, 27 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, вернувшаяся на Украину после помилования президентом России Владимиром Путиным, заявила, что станет президентом в том случае, если от неё это потребует украинский народ, передаёт телеканал «112 Украина».

Михаил Нестеров. Призвание Михаила Федоровича на царство. 1885

В ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 27 мая, Савченко ответила на вопрос, когда она планирует стать украинским президентом. «Украинцы, нужно, чтобы я была президентом? Хорошо, я буду президентом. Я просто еще не совсем верю, что у нас уже люди научились голосовать не за гречку», — ответила она.

Савченко сказала, что она не может сейчас сказать, хочет ли стать президентом. «Я люблю летать, но если надо, я сделаю это, пройду этот путь и буду работать с отдачей», — пояснила она.

О своих планах она сообщила, что хотела бы отправиться в турне по миру как «обычный, нормальный, цивилизованный человек». При этом она отметила, что будет ездить не только в обычные поездки, но и в такие, в которых она будет говорить об Украине.

«Я обязательно буду ездить по миру, я буду говорить с людьми. Я буду находить тех людей, которые хотят жить в совестливом, добром соседстве», — сказала она.

Напомним, что украинская диверсантка Надежда Савченко, осуждённая в России на 22 года колонии, прибыла в Киев из России после помилования российским президентом. В России Савченко осудили за преступления, которые она совершила в 2014 году. По её вине погибли два российских журналиста.