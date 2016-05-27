Нижний Тагил, Свердловская область, 27 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Федеральный организационный комитет (ФОК) во время подведения итогов предварительного голосования аннулировал результаты объявленного ранее победителем нижнетагильского округа № 171, главы МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии «Единая Россия» корреспонденту ИА REGNUM.

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Отметим, что Ибрагим Абдулкадыров одержал победу в своём округе, набрав более 30% голосов опередив Алексея Багарякова и Александра Петрова. Теперь после аннулирования результатов победителя, кандидатом в государственную думу от партии будет выдвигаться занявший по итогам праймериз второе место проректор всероссийской академии внешней торговли Алексей Багаряков. По словам секретаря генерального совета партии Сергея Неверова, причиной решения стали поступившие в ФОК многочисленные жалобы.

Напомним, что в день проведения предварительного голосования из нижнетагильского округа № 171 стали поступать сообщения о появлении на избирательных участках листовок, на которых было написано «Депутат Александр Петров поддерживает Абдулкадырова». В результате наблюдатели Александра Петрова написали заявления на имя руководителей регионального и федерального оргкомитета, Виктора Шептия и Сергея Неверова, сообщает местное издание v-tagile.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области организационный комитет предварительного голосования подвёл итоги и представил список кандидатов, которые будут претендовать на места в Госдуме России и ЗССО. Была названа тройка кандидатов по общефедеральному списку, семь выдвиженцев по одномандатным округам в Госдуму и 25 одномандатников в региональное Законодательное собрание.

По словам Виктора Шептия, окончательное утверждение кандидатур в Государственную думу и региональные законодательные органы состоится на съезде партии в конце июня 2016 года.