Москва, 27 мая, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Правоохранители Москвы пресекли деятельность организованной группы, производившей нелицензионные компакт-диски. В подпольном цехе оперативники обнаружили более 2 млн носителей, сообщает 27 мая пресс-служба МВД России.

Jereme Rauckman Диск

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники организовали в столице «производство и многоступенчатую сеть сбыта контрафактной аудиовизуальной продукции в формате CD и DVD». В операции по задержанию подозреваемых участвовали сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и полиции ВАО.

В подпольном производственном помещении обнаружены более 2 млн дисков, более 2 млн листов полиграфии для них, производственное оборудование и расходные материалы. Ущерб, нанесенный правообладателям данной деятельностью, предварительно оценивается в более чем 500 млн рублей.

По факту нарушения авторских и смежных прав возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ, задержаны 14 граждан, включая 4 уроженцев ближнего зарубежья и 1 приезжего из Средней Азии.