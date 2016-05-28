Новосибирск, 28 мая, 2016, 05:03 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Тянь Юнсяном предложил организовать генеральное консульство Китая в столице Сибири и пригласил китайских инвесторов принять участие в развитии городской инфраструктуры, сообщили ИА REGNUM в новосибирской мэрии.

novosibirskvesti.ru Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Тянь Юнсяном

«Мы уделяем большое внимание взаимоотношениям с Китайской Народной Республикой, потому что видим большие перспективы в совместном развитии наших стран, — отметил Анатолий Локоть. — Учитывая географическое положение Новосибирска, его значение как мультитранспортного узла и центра Сибирского федерального округа, я предлагаю подумать и обсудить на уровне ваших министерств и ведомств вопрос о размещении Генерального консульства Китайской народной республики в Новосибирске. Если такое решение будет принято на государственном уровне, мы со своей стороны окажем максимальное содействие и помощь в выборе места и в размещении консульства на территории города».

Тянь Юнсян поддержал предложение Анатолия Локтя и пригласил новосибирскую делегацию посетить Китай с официальным деловым визитом, в числе перспективных аспектов для сотрудничества он назвал экономику, торговлю, науку. «Мы будем стараться помочь, конечно, в организации консульства в Новосибирске, это очень полезное начинание для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами».