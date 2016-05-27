Москва, 27 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама положил начало самой масштабной модернизации ядерного потенциала США со времен холодной войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин во время парламентских слушаний в Совфеде на тему «Проблемы соблюдения международных соглашений в области разоружения и перспективы развития международного сотрудничества в этой сфере».

Greg Goebel Ядерная бомба США

«Идея полного ядерного разоружения была озвучена в инициативах президента США, в рамках известной Пражской речи. Однако сейчас мы видим, что президент, объявивший разоружение одним из приоритетов, одним из центральных элементов в области безопасности, по сути положил начало наиболее масштабной модернизации американского ядерного потенциала с момента завершения холодной войны», — заявил Ильин.

Стало известно, что американским руководством были приняты решения о замене средств доставки ядерного оружия, полной модернизации боезарядов и масштабного обновления существующей ядерной инфраструктуры, указал представитель Минобороны.

В частности, на следующий финансовый год власти США затратят «на цели разработки, модернизации и поддержания ядерных вооружений, в том числе средств доставки, около 9 млрд долларов», подчеркнул он.

«В общей сложности бюджетная смета на реализацию всех программ по стратегическому арсеналу составит 1 трлн долларов», — добавил Ильин.