Ростов, Ярославская область, 27 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Подрядчики, чуть было не обанкротившие город Ростов Ярославской области, вернут городу 52 миллиона рублей. Такое решение принял 26 мая Кировский суд города Ярославля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Ранее в отношении руководителей трех подрядных организаций были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но они были прекращены в связи с истечением сроков давности. Несмотря на это Ростовская межрайонная прокуратура решила взыскать с них ущерб, причиненный федеральному, региональному и местному бюджетам.

Как было установлено в ходе расследования уголовных дел, в 2007—2008 годах работы по строительству автодорог в Ростове, выполненные ООО «Яртехстрой» и ООО «Роспоставка» в рамках муниципальных контрактов, были оплачены в завышенном размере. При разработке проектно-сметной документации и формировании цены муниципальных контрактов подрядчики представили заказчику — городской администрации Ростова — недостоверные и поддельные документы, а при исполнении контрактов завысили объемы фактически выполненных работ.

В ходе рассмотрения дела проведена экспертиза строительной документации, рассчитана новая цена муниципальных контрактов. В результате суд постановил вернуть излишне уплаченные средства.

Однако существует и обратная задолженность — решением Арбитражного суда Ярославской области в рамках данных контрактов администрация Ростова должна подрядчикам 130 млн рублей. Из-за этого Ростов получил реальную возможность стать первым в России городом-банкротом.

«Мы планируем подать иск о пересмотре этого дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и добиться того, чтобы подрядчику было отказано в удовлетворении исковых требований. Тем более, что с нас требуют не наши деньги, а федеральные, которые были выделены в рамках целевой программы. Эти средства область вернула в Москву, а подрядчик предъявил претензии к заказчику — то есть к нам. Надеемся, справедливость восторжествует», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM мэр Ростова Константин Шевкопляс.