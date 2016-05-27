Турция обвинила США в лицемерии за поддержку сирийских курдов
Анкара, 27 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил 27 мая США в лицемерии ввиду поддержки Вашингтоном курдских военизированных формирований, считающихся в Анкаре террористическими организациями, сообщает France Press.
Глава турецкой дипломатии назвал «неприемлемым», что войска США были запечатлены на фотографиях агентства со знаками отличия курдских Отрядов народной самообороны (YPG).
«Мы советуем им [военнослужащим США] носить знаки отличия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Ан-Нусры» [«Фронт Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), филиал «Аль-Каиды"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)], когда они отправляются в другие части Сирии, или знаки отличия «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда — в Африку», — отметил Чавушоглу со злым сарказмом. «Если они не считают их [террористические группировки] такими же как и YPG, значит это двойные стандарты, лицемерие», — заявил он на пресс-конференции.
Гнев официальный Анкары вызвали фотографии, сделанные агентством France Press, на которых военнослужащие США изображены со знаками отличия курских военизированных формирований. Анкара считает курдскую YPG — Отряды народной самообороны — террористический организацией, обвиняя его членов в совершении терактов на территории Турции, а также связывают её с Рабочей партией Курдистана, которая ведет вооруженное противостояние против официальной Анкары уже на протяжении трех десятилетий.