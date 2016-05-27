Анкара, 27 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил 27 мая США в лицемерии ввиду поддержки Вашингтоном курдских военизированных формирований, считающихся в Анкаре террористическими организациями, сообщает France Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турецкая поддержка

Глава турецкой дипломатии назвал «неприемлемым», что войска США были запечатлены на фотографиях агентства со знаками отличия курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

«Мы советуем им [военнослужащим США] носить знаки отличия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Ан-Нусры» [«Фронт Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), филиал «Аль-Каиды"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)], когда они отправляются в другие части Сирии, или знаки отличия «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда — в Африку», — отметил Чавушоглу со злым сарказмом. «Если они не считают их [террористические группировки] такими же как и YPG, значит это двойные стандарты, лицемерие», — заявил он на пресс-конференции.

Гнев официальный Анкары вызвали фотографии, сделанные агентством France Press, на которых военнослужащие США изображены со знаками отличия курских военизированных формирований. Анкара считает курдскую YPG — Отряды народной самообороны — террористический организацией, обвиняя его членов в совершении терактов на территории Турции, а также связывают её с Рабочей партией Курдистана, которая ведет вооруженное противостояние против официальной Анкары уже на протяжении трех десятилетий.