Ставрополь, 27 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум.



cheboksary.ru Раздел земли

В Ставропольском крае будут судить местного жителя Даниила Шевлякова по обвинению в мошенничестве с муниципальной землей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По мнению следствия, в 2006 году Шевляков составил от имени своих знакомых заявки на участие в аукционе по приобретению права аренды земельных участков в хуторе Красный Пахарь Минераловодского района. Заявки он направил в администрацию, впоследствии они и победили на аукционе.

Со знакомыми обвиняемого были заключены договоры аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Затем он решил переоформить эти земли в собственность и для этого предоставил в администрацию недостоверные сведения о построенных объектах недвижимости на этих участках.

Наличие строений позволили ему выкупить землю по кадастровой стоимости. Но затем один из участков он продал уже по рыночной цене, многократно превышающей кадастровую.

Таким образом, следствие полагает, что обвиняемый причинил муниципалитету ущерб на 1,4 млн рублей. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

Дело будет рассматриваться Минераловодским городским судом.