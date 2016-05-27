Ереван, 27 мая, 2016, 14:27 — ИА Регнум. 27 мая на территории 102-й российской военной базы в Гюмри продолжился суд по делу об убийстве семьи Аветисян, в котором обвиняется военнослужащий той же базы Валерий Пермяков.

photolure Валерий Пермяков

Сегодня представители правопреемников потерпевших подали гражданский иск против России с требованием возмещения морального ущерба. Правопреемники потерпевших, согласно иску, требуют в качестве морального ущерба выплатить за каждого совершеннолетнего убитого члена семьи Аветисян 50 тысяч евро, а за детей — по 100 тысяч.

Суд принял иск, решил перевести его и отправить в соответствующие органы Российской Федерации. Ожидается, что ответ будет обнародован примерно через месяц.

Комментируя подачу гражданского иска, адвокат Лусине Саакян заявила: «Они должны понять, что несут серьезную ответственность, направляя сюда солдат. Должен проводиться их отбор, и на самом деле здесь должны служить лучшие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января 2015 года в Гюмри были убиты семь человек — члены одной семьи, включая двух малолетних детей, 2-летнюю девочку и 6-месячного мальчика. В совершении преступления обвиняется военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков, который признал свою вину.

В августе прошлого года пятый российский гарнизонный военный суд уже признал Валерия Пермякова виновным в дезертирстве с оружием, приговорив его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Дело по статье «Убийство» было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. Судебный процесс начался 18 декабря в суде общей юрисдикции Ширакской области, однако проходит на территории 102-й российской базы. Валерию Пермякову грозит пожизненное заключение.