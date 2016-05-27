Оренбург, 27 мая, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Оренбург, являющийся столицей степной науки, собирается стать степной столицей. Об этом сообщил руководитель проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствовпние системы и механизмов управления ООПТв степном биоме России» Евгений Кузнецов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Olesya Markovskaya Вокзал Оренбурга

Кузнецов также отметил, что вслед за Оренбуржьем на региональном уровне принят закон о праздновании Дня степи и в Калмыкии. «Это хорошая тенденция», — подчеркнул он, и добавил, что при такой тенденции будет сформируется «коллектив» субъектов РФ, где будут праздновать степной день. «Может быть даже на федеральном уровне примут праздник», — предположил Кузнецов.

Он также отметил, что такие Дни формируют правильное отношение к окружающей среде.