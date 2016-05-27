Сыктывкар, 27 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. По данным оперативного еженедельного мониторинга за период с 20.05. по 26.05.2016 за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 283 человека, в том числе детей — 47. Всего за сезон в медицинские учреждения обратились 756 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей — 153. Присасывание клещей регистрировалось в 11 муниципалитетах. Пострадавшим оказана экстренная специфическая профилактика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

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Количество обратившихся по поводу укусов клещами увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года против КВЭ привито 16 845 чел., в том числе детей — 3959.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» было исследовано 409 клещей, в 63 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 31 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами, в данный период времени остается индивидуальная защита людей, в т.ч. соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.