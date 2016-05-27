Количество обратившихся по поводу укусов клещами в Коми увеличилось на 38%
Сыктывкар, 27 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. По данным оперативного еженедельного мониторинга за период с 20.05.
Количество обратившихся по поводу укусов клещами увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала года против КВЭ привито 16 845 чел., в том числе детей — 3959.
В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» было исследовано 409 клещей, в 63 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 31 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами, в данный период времени остается индивидуальная защита людей, в т.ч. соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.