Киев, 27 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Правительство Украины будет поддерживать и содействовать инвесторам, которые будут создавать новые рабочие места в стране и развивать национальную экономику.

rada.gov.ua Владимир Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, 27 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Привлечение инвестиций — это один из самых главных приоритетов. Все, кто намерен сегодня инвестировать в развитие национальной экономики, Правительство, каждый чиновник будет вас на руках носить. Создавайте новые рабочие места для украинцев, и мы, власть, будем на вас работать. Абсолютно бесплатно и будем это делать честно», — заявил Гройсман.

По его мнению, привлечение инвестиций и создание рабочих мест будет стимулировать развитие национальной экономики и рост доходов граждан. Вместе с тем необходимо преодолеть злоупотребления контролирующих органов в этой сфере, что сдерживает развитие бизнеса.

«Мы должны прийти к устойчивому экономическому росту, прогнозируемому курсу валют, прогнозируемому невысокому уровню безработицы. У нас колоссальный потенциал. Только сейчас надо «дать по рукам» всем, кто считает, что он великий в этой жизни: инспекции, все остальные тираны. Тогда мы восстановим экономику, тогда мы сможем защитить владельца, мы сможем защитить инвестиции, люди будут инвестировать в новые рабочие места», — подчеркнул украинский премьер.

Согласно официальной информации, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2015 году составил $3,76 млрд — треть средств (30,6%) была вложена в производственные предприятия, 27,3% — в учреждения финансовой и страховой сферы. В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится 83% общего объема прямых инвестиций, вошли Кипр ($11,7 млрд), Нидерланды ($5,6 млрд), Германия ($5,4 млрд), Россия ($3,3 млрд), Австрия ($2,4 млрд), Великобритания ($1,85 млрд), Виргинские острова ($1,7 млрд), Франция ($1,5 млрд), Швейцария ($1,3 млрд), Италия ($972 млн).

Кроме того, объем иностранных капитальных инвестиций в Украину в январе-марте 2016 г составил 1,04 млрд грн — это на 17,68% больше, чем за аналогичный период 2015 г.