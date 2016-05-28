Новосибирск, 28 мая, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Участок на месте бывшего вещевого рынка на Гусинобродском шоссе в Новосибирске планируется передать под картодром, трек для BMX-велоспорта и скалодром. Об этом мэр города Анатолий Локоть заявил 27 мая на встрече с журналистами.

vse42.ru Закрытие гусинобродского рынка

«Предприниматели и операторы ушли и бросили все. Работа по уборке ведется, но сил муниципального учреждения недостаточно. Сейчас мы прорабатываем вопрос о передачи этой территории детско-юношеской спортшколе (ДЮСШ) технического, экстремального, интеллектуального спорта. Ночью есть желающие погонять на авто и мотоциклах без глушителей, для них мы сделаем площадку — соревнуйтесь там легально», — отметил Локоть, комментируя жалобы новосибирцев на образовавшуюся стихийную свалку в этом месте.

В свою очередь директор ДЮСШ технического, экстремального, интеллектуального спорта Юрий Почекунин отмечает, что здесь планируется построить огромный картодром в несколько гектаров. «Мы попробуем сделать там картодром, на котором можно будет проводить первенства России, с протяженностью трека более 1 км. Там же появится трек для BMX-кросса. При участии инвестора можно возвести скалодром. Ничего подобного у нас в городе нет, хотя потребность у спортсменов огромная. На следующей неделе предстоит третье совещание, надеюсь решение будет принято», — приводят «Новосибирские новости» слова Почекунина.

Как отметил ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский, вариант, озвученный Анатолием Локтем является временным решением, позже, как и планировалось ранее, на этом участке будет построен транспортный узел с автовокзалом и метродепо. Однако назвать точные сроки, когда участок на Гусинобродском шоссе займут экстремалы и когда начнется строительство узла, Роговский не смог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте новосибирские власти заявили, что на месте закрытой барахолки на Гусинобродском шоссе планируется построить транспортный узел с автовокзалом, метродепо, гостиницей и перехватывающими парковками. Строительство оценили примерно в 2,5 млн рублей. Первый этап строительства, в который входило электродепо «Волочаевской», обещали начать уже в текущем году.

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Напомним, самый крупный за Уралом уличный рынок на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, который также называли «Гусинкой» окончательно был закрыт 1 октября 2015 года, несмотря на протесты и возмущения продавцов. Сразу после его ликвидации на этой территории должно было начаться строительство автовокзала для кемеровского направления, но закрытие ярмарок затянулось, а потом затянулось и само строительство вокзала.