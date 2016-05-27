Челябинск, 27 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Челябинской области суд вынес приговор беженцу с Украины, который в пьяном угаре убил женщину и тяжело ранил ее несовершеннолетнюю дочь. Как сообщали 27 мая в суде Красноармейского района, за совершенное преступление мужчина приговорен к 19 годам лишения свободы и свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rob За тюремной решеткой

Кроме того, суд обязал Анатолия Данилесвкого выплатить 890 тысяч детям убитой женщины. В частности, полмиллиона рублей должна получить 14-летняя дочь убитой, которая чудом выжила после ножевого ранения в живот. Оставшуюся часть суммы (350 тысяч рублей) получит старший брат девочки.

Отметим, что сторона обвинения просила для приезжего с Украины 21 год заключения, но суд учел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что ранее мужчина не был судим и не имел проблем с правоохранительными органами.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено почти год назад, в июне 2015 года, в поселке Дубровка Красноармейского района, куда житель Украины Анатолий Данилевский переехал за несколько месяцев до произошедшего, спасаясь от войны в Донбассе.

По словам соседей, украинский гость часто прикладывался к бутылке, что, очевидно, не очень нравилось 49-летней хозяйке дома, сдававшей ему комнату. Женщина неоднократно просила квартиранта съехать, но он все время находил предлоги для продления своего проживания у нее в доме. В итоге очередное обильное возлияние Данилевского переросло в ссору с женщиной, которая снова потребовала от квартиранта либо прекратить пить либо съехать с ее жилплощади. Исчерпав все аргументы в свою защиту, горячий украинский мужчина схватился за нож и нанес женщине более шести ударов, от которых она скончалась на месте. Далее на глаза обезумевшему гостю попалась несовершеннолетняя дочь убитой. Ее мужчина успел ткнуть ножом в живот, но девочка сумела выскочить на улицу и позвать на помощь соседей.

Отметим, что вынесенным приговором Анатолий Данилевский остался недоволен, так как счел его слишком строгим. Уже на заключительном этапе судебного следствия мужчина попытался убедить представителей Фемиды в том, что он не собирался убивать сожительницу, а лишь хотел ее попугать. Также якобы случайно на нож в его руке наткнулась и ее несовершеннолетняя дочь.