Москва, 27 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Кредитная активность в 2016 году последовательно снижается уже второй месяц подряд. В апреле объемы выдач снизились на 2%, а количество на 7% по сравнению с мартом. Всего в марте 2016 года было выдано 1,97 млн кредитов на общую сумму более 232,5 млрд руб. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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Снижение было отмечено по всем видам кредитных продуктов. Количество кредитов наличными снизилось на 9%, объемы — на 1%. Количество ипотечных кредитов осталось на уровне марта, но объемы снизились на 1%. В сегменте автокредитов количество новых выдач упало на 6%, а объемы на 16%. Количество выданных кредитных карт также сократилось на 4%, а объемы лимитов — на 6%.

Всего за апрель 2016 г. банки выдали 1,8 млн новых кредитов общим объемом порядка 227 млрд руб. В апреле 2015 г. было выдано 1,7 млн кредитов общим объемом порядка 199 млрд руб.