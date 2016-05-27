Москва, 27 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Доля атомной генерации в РФ к 2030 году может вырасти с 18,6% до 21%. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» (энергетический дивизион Росатома) Андрей Петров в ходе десятой международной научно-технической конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики» (МНТК-2016), которая началась в Москве 25 мая. По словам Петрова, к 2030 году концерн намерен на 73% увеличить выработку по сравнению с 2015 годом. Таким образом, выработка электроэнергии российскими АЭС к этому сроку может превысить 338 млрд кВтч. При этом в 2016 году выработка может составить около 199 рекордных млрд кВтч (против также рекордных 195 млрд кВтч 2015 году). В случае достижения этой цели рост показателя в 2016 году составит 2%.

Tobin Атомная электростанция

«Планы по увеличению выработки электроэнергии на АЭС страны могут быть реализованы в заявленные сроки, — отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Во-первых, атомные станции страны имеют запас мощностей и могут, используя имеющиеся резервы, увеличить производство. Во-вторых, продолжается работа по улучшению экологической ситуации в стране, постепенно закрываются старые объекты генерации, и чистая электроэнергия, произведённая на АЭС, может быть востребована в больших объёмах. В-третьих, этого можно достичь за счёт увеличения поставок за рубеж, ведь соседи России развиваются, и им также требуется чистая и безопасная электроэнергия, а в этом случае мало кто может конкурировать с нашими АЭС. Очевидно, что выгод для отрасли и страны в целом будет несколько. Об улучшении экологической ситуации в стране уже было сказано, и можно назвать и другие. Это, в первую очередь, бесперебойное, в полном объёме, энергоснабжение всех потребителей внутри страны. Также может потребоваться строительство новых энергоблоков, то есть это увеличение объёма строительных работ, загрузка всех партнёров атомщиков. Таким образом получат дополнительный стимул к развитию сразу несколько отраслей страны, увеличатся показатели экономики в целом. Будут выведены из эксплуатации устаревшие энергоблоки, что повысит безопасность. Укрепятся экономические и политические связи с другими государствами. В целом, увеличение доли атомной генерации в энергобалансе страны следует оценить положительно и необходимо приступить к решению данной задачи».

«Росэнергоатом в последние годы демонстрирует очень хорошие показатели по выработке электроэнергии, — отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике Николай Косарев, — в частности, в прошлом году на российских АЭС были произведены рекордные 195,2 млрд киловатт-часов, а в этом году концерн намерен преодолеть и этот показатель. За десять лет концерну удалось нарастить производство электроэнергии на 30%. За десять лет наряду с ростом коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) более чем на 12% в два раза увеличилась производительность труда. Ввод новых энергоблоков (в прошлом году к сети были подключены третий блок Ростовской АЭС и четвертый блок Белоярской АЭС, в этом ожидается включение в сеть шестого блока Нововоронежской АЭС — первого в мире энергоблока поколения 3+) и строительство замещающих мощностей на Ленинградской, Нововоронежской, Курской атомных станциях позволяет надеяться на то, что доля выработки атомной энергии в общем объеме электроэнергетики России превысит 20%».