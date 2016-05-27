Донецк, 27 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Украинские снайперы открыли прицельный огонь по наблюдателям миссии ОБСЕ, представителям СЦКК и министерства обороны ДНР в районе Авдеевки во время эвакуации тел погибших военнослужащих. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на информацию минобороны ДНР.

Xavier J. Peg Снайпер

«Во время эвакуации тел погибших военнослужащих ДНР под Авдеевкой украинские снайперы открыли прицельный огонь по наблюдателям ОБСЕ, представителям СЦКК и министерства обороны», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в зоне обстрела также находятся журналисты ИА «Синьхуа», съемочные группы телеканалов «Звезда», «RussiaToday» — «всем пришлось принять горизонтальное положение». В настоящее время журналисты пытаются покинуть опасную зону, чем закончится обстрел — в настоящий момент неясно.

Также сообщается, что как минимум трое бойцов ДНР ранены сегодня снайперами ВСУ во время эвакуации тел военнослужащих ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска днем 26 мая предприняли попытку прорвать позиции сил ДНР. В итоге украинские подразделения были отброшены на исходные позиции — однако на совести командования ВСУ шесть погибших военнослужащих и около десятка раненых украинских силовиков. При отражении атаки двое военнослужащих ДНР погибли, один получил ранение.