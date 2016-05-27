Ярославль, 27 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В ближайшие дни работы по содержанию и уборке дорог в Ярославской области могут быть приостановлены. Причина — задолженность региона перед генподрядчиком в размере 700 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ГУ «Ярдормост» Виктор Лифанов.

По его словам, сумма просроченной задолженности составляет 312 млн рублей, остальное — в рамках контракта. Виктор Лифанов отмечает, что в результате «Ярдормост» не может расплачиваться с субподрядными организациями, что в ближайшие дни может привести к остановке работ по уборке и содержанию дорог области.

«Мы сегодня сами кредит взяли на 300 миллионов, но этого нам не хватает, чтобы рассчитаться. Мы встречались с губернатором, нам пообещали, что будут помогать, но если до 5 июня оплаты не будет, мы все, действительно, встанем. Возможность эта очень близка», — пояснил Виктор Лифанов.

Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев подчеркивает, что региональные «дорожники» уже выражают недовольство — с ними не рассчитываются уже от 3 до 6 месяцев. В результате организациям нечем выплачивать своим сотрудникам зарплату, не на что закупать топливо и материалы.

«Гиря до полу дошла у всех — субподрядчики, выполняющие преимущественный объем работ в рамках областного контракта, не располагают таким количеством свободных денег, чтобы за свой счет убирать дороги. Кроме того, если так пойдет и дальше, к ним предъявят претензии правоохранительные органы — в Российской Федерации невыплата зарплаты в течение трех месяцев является поводом для возбуждения уголовного дела», — прокомментировал Сергей Балабаев.