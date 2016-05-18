Коми, 18 октября, 2011, 13:09 — ИА Регнум. Автор идеи законодательной поддержки "детей войны" в республике, член Общественной палаты Коми и активист Общероссийского народного фронта Тамара Кузьминых сегодня передала свои предложения, оформленные в виде законопроекта, спикеру Госсовета Коми Марине Истиховской . Депутатам республиканского парламента предстоит рассмотреть законотворческую инициативу лидера республиканских пенсионеров и подготовить документ для передачи в Госдуму РФ.

Проект закона, который подготовила Тамара Кузьминых, содержит предложения не только по формам и способам поддержки пенсионеров старше 70 лет, но также и предлагает источники финансирования субсидий, дополнительных выплат и пособий для тех, кому на момент окончания Второй мировой войны не исполнилось 16 лет. Также, по мнению Кузьминых, льготы "детям войны" должны предоставляться вне зависимости от наличия других статусов, а возрастной порог следует серьезно увеличить, так как первые послевоенные годы были не менее тяжелыми, чем сами годы войны. В качестве источника финансирования Тамара Кузьминых предлагает обложить дополнительными налогами крупные состояния граждан России, вывезенные за рубеж.

"Мы взяли за основу проект закона, который был разработан в Госдуме, и немного его изменили. Его смысл в том, что он учитывает улучшение жизни конкретной возрастной группы пенсионеров. Те законопроекты, которые рассматривались ранее, не был приняты по нескольким причинам. Так, законодатели говорили, что у пенсионеров этого возраста уже есть разные льготы, вторичные льготы им не положены. Также законодатели не находили средств для этого. Мы эти замечания учли", - рассказала Тамара Кузьминых.

Марина Истиховская заверила лидера республиканских пенсионеров в том, что к экспертизе проекта закона будут привлечены все возможности Госсовета Коми. "Над этим проектом надо поработать, есть вопросы, которые необходимо обсудить с самими пенсионерами, теми, кто по сути к этой категории относится", - отметила спикер Госсовета. По ее словам, законопроект в Коми пройдет так называемое "нулевое чтение", то есть получит не только оценку экспертов, но и депутатов. Также будет просчитано финансовое обоснование на уровне Республики Коми и проведены общественные слушания. Очередное заседание президиума Госсовета, на котором и начнется подготовка проекта закона к "нулевому чтению", состоится 1 ноября. После этого проект закона о поддержке "детей войны", подкрепленный выводами и экспертизами, будет передан на рассмотрение в Госдуму.