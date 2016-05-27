Манила, 27 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Два судна филиппинской береговой охраны пересекли рыболовное судно КНР, на борту которого находилось десять моряков, на северо-востоке от острова Лусон, сообщает Reuters.

Хендрик Аверкамп. Рыбаки в лунном свете

Как отметил лейтенант Джефри Колладо в интервью филиппинским СМИ, китайское судно, ходившее под флагом Филиппин, протаранило катер береговой охраны страны и попыталось скрыться. Погоня продолжалась два часа, после чего с помощью второго судна, китайских моряков удалось задержать.

«Китайское рыболовное судно находилось в территориальных водах Филиппин, а не на спорных территориях», — подчеркнул он, добавив, что всем десяти рыбакам предъявят обвинения в незаконном отлове рыбы.

Напомним, Манила и Пекин претендуют на одни и те же территории в Южно-Китайском море. Филиппины обратились за рассмотрением территориального вопроса в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Однако КНР сразу заявила, что не признает решения международной организации.