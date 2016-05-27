Москва, 27 мая, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по продлению ответных санкций, наложенных на страны Запада. Об этом он заявил 27 мая в ходе встречи с бюро правления РСПП.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Я поручил подготовить предложения по продлению ответных мер не на год, а до конца 2017 года», — сказал Медведев.

По его словам, «будет подготовлено обращение к президенту, оформляющее необходимые решения постановление правительства»,

Медведев подчеркнул, что те, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, «получат более длительный, дальний горизонт планирования инвестиций, о чем неоднократно просили аграрные компании».

Напомним, страны Запада развязали санкционную войну против России весной 2014 года — после воссоединения Крыма с Россией и началом гражданской войны на Украине. Инициатором ввода санкций стали США, впоследствии к Вашингтону присоединились страны ЕС, Канада, Австралия, Япония и ряд других государств.

Отметим также, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии заявил о том, что страны Запада продлят действие санкций против РФ. По его словам, санкции должны действовать до тех пор, пока не будут выполнены «Минские соглашения».