Волхов, Ленинградская область, 27 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил пункт проведения единого госэкзамена в Волховской средней общеобразовательной школе №1 и обратился к участникам ЕГЭ с напутственным словом. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

lenobl.ru Александр Дрозденко в пункте приема ЕГЭ

Напомним, накануне губернатор сам анонсировал предстоящее посещение места сдачи ЕГЭ, не назвав его точный адрес. «Я пройду вместе с учениками все этапы, начиная от сдачи телефона заканчивая подпиской о том, что у меня нет со мной секретной литературы в виде микропленок и всего остального. С тем, чтобы самому почувствовать, как это проходит», — обещал Александр Дрозденко.

В итоге глава региона посетил экзамен в статусе члена государственной экзаменационной комиссии. Сообщается, что перед входом в аудиторию ему действительно пришлось сдать мобильный телефон и расписаться в журнале ознакомления с правилами безопасности.

«Чтобы не нарушать ход подготовки и проведения экзамен, губернатор покинул аудиторию до момента начала заполнения участниками бланков ЕГЭ», — отметили в областной пресс-службе.

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27 мая выпускники Ленинградской области вместе со всей страной сдают ЕГЭ по литературе и географии. Экзамен по литературе выбрали 468 человек, по географии — 142. Сегодняшние ЕГЭ принимают в 20 пунктах во всех муниципальных образованиях 47-го региона.

«Ленинградская область входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации по организации проведения и итогам сдачи ЕГЭ. Это серьезное достижение», — отметил Александр Дрозденко.

Всего в 2016 году в Ленинградской области на участие в ЕГЭ зарегистрировано 5 475 человека. Из них 4 944 человек (90,3%) — выпускники 2016 года, 531 человек (9,7%) — выпускники прошлых лет. На территории региона организовано 40 пунктов проведения единого государственного экзамена и 18 пунктов проведения государственного выпускного экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья.