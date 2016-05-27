Москва, 27 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. О возможных заторах на дорогах, связанных с благоустройством улиц, москвичи будут предупреждены за неделю, сообщает 27 мая портал мэрии столицы.

Kirill Bogdanov Пробка на дороге

В настоящее время в центре Москвы возникают пробки, в частности, речь идет о Тверской улице, Бульварном и Садовом кольце и Новом Арбате. В центре организации дорожного движения (ЦОДД) призывают жителей города не приезжать на автомобиле в центральные районы города без необходимости, а в случае, если пункт назначения лежит вн ецентральной части — пользоваться Третьим транспортным кольцом.

В ближайшее время прогнозы дорожной ситуации на несколько дней вперед появятся на официальном портале мэрии и сайте ЦОДД, их необходимость связана с дорожными работами по программе «Моя улица».

«Специалисты уже сейчас анализируют автомобильные потоки в ЦАО», — говорится в сообщении. В настоящее время в рамках программы «Моя улица» идет благоустройство более чем 30 улиц. Так, с мая по июль будет ограничено движение по Садовому кольцу, там началась реконструкция инженерных сетей.