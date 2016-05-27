Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. На севере Камчатки, где в нескольких километрах от села Тигиль, бушует лесной пожар, объявили режим ЧС муниципального характера. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров, к тушению пожара привлечены около 60 человек и 8 единиц техники.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

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Кроме того, по словам собеседника агенства, в Тигиль прибыл вертолет с оперативной группой КГАУ «Охрана камчатских лесов». Воздушное судно совершает облет территории, уточняя площадь пожара.

«Из-за угрозы повреждения опор отключена линия электропередачи ВЛ-35 Тигиль-Седанка. Обеспечение электроэнергией села Седанка производится по резервной схеме», — добавил зампред.

Он особо отметил, что жилые постройки не повреждены. Ветер дует в сторону от населенного пункта и сейчас огонь пока людям не угрожает. Никто из жителей Тигиля не пострадал.

В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в населенном пункте на случай эвакуации граждан, проживающих на окраине села, развернуты 2 пункта временного размещения.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.