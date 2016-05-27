Токио, 27 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Саммит «Большой семёрки», открывшийся накануне, 26 мая, в Японии, выпустил итоговую декларацию, в которой дважды упоминается бывший член G8 — Россия. Декларация опубликована на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жалобы на Россию

Россию обсуждали на саммите G7 в связи с продлением санкций из-за Украины. Участники «семёрки» решили, что данная мера будет сохраняться до тех пор, пока Москва не реализует в полной мере минские договорённости.

«Однако мы также готовы ввести новые ограничительные меры, чтобы увеличить издержки России, если ее действия этого потребуют», — сообщается в документе.

Тем не менее, как говорится в документе, диалог с Россией является важным для G7. По мнению составителей декларации, Россия должна проявлять уважение к украинскому суверенитету.

«Мы подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крымского полуострова Россией и подтверждаем политику его непризнания и действия санкций против ее участников», — написали авторы.

Другое упоминание Москвы связано с ситуацией в Сирии. По мнению G7, Россия и Иран должны повлиять на президента Сирии Башара Асада, заставив правительственные войска соблюдать режим прекращения огня, а также «остановить атаку на мирных сирийских граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G7 открылся в городе Исэ накануне, 26 мая. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия перестала быть членом G8 в 2014 году.