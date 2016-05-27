Баку, 27 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Азербайджанская Республика купит у членов семьи президента Азербайджана 6 месторождений золота стоимостью в несколько миллиардов долларов, уведенные у нее же коррупционными путями 9 лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте «Meydan TV», базирующегося в Германии.

haqqin.az Дочери Ильхама Алиева Лейла и Арзу

По сообщению информагентства «Туран», президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О ряде мер в области изучения, исследования, разведки, разработки рудных площадей Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, площади Кохнемедан и месторождений бассейна Кюрекчай в Азербайджанской Республике». Речь идет о покупке государством доли участия иностранных компаний в разработке этих месторождений.

Согласно информации интернет-телеканала «Meydan TV», девять лет назад президент Азербайджана Ильхам Алиев передал 6 золотоносных месторождений стоимостью в миллиарды долларов в пользование четырех иностранных компаний. На самом деле все месторождения поступили в пользование президентской семьи.

В расследовании, проведенном в 2012 году журналисткой бакинского бюро Радио «Свобода» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Хадиджей Исмайловой, было показано, что за компанией, контролирующей золотые месторождения Човдар и другие, стояли дочери президента Азербайджана.

Как свидетельствуют «панамские документы», дочери Ильхама Алиева Лейла и Арзу полностью контролируют зарегистрированную в Панаме компанию «Londex Resources S.A.», которой принадлежит 45% управляющего золотыми месторождениями консорциума. Таким образом, в общей сложности их доля составляет 56%.

В последние годы разработка указанных месторождений была приостановлена, образовались долги по заработной плате. «Панамские документы» показывают, что содержащиеся в финансовые документы, на организацию и управление добычей золота компания «Londex Resources S. A» потратила почти 230 миллионов долларов. В деревне Човдар на западе Азербайджана был построен перерабатывающий завод; и до внезапного прекращения своей деятельности консорциум обеспечил добычу золота на 30 миллионов долларов.

Как отмечается в материале, возникает вопрос, как могла внезапно исчезнуть компания с такими возможностями? Одно из предположений — из-за непрозрачности структуры собственности компания столкнулась с неожиданными трудностями при сбыте золота.

«Возможно, этим и объясняются остановка работы и долги по заработной плате сотрудникам? Стала ли офшорная компания и консорциум неприбыльными и даже убыточными, в силу проблем, возникших при продаже добытого золота? И как следствие, это и есть подлинная причина того, что Ильхам Алиев решил продать своему государству свою долю в этой офшорной компании?», — задается вопросом интернет-телевидение.