Екатеринбург, 27 мая, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего водителя экскаватора-погрузчика Ивана Шарипова. Он признан виновным в причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

iamcubell Трактор в снегу

Судом установлено, что Иван Шарипов днем 4 февраля 2016 года выполнял на экскаваторе работы по уборке снега по улице Рощинской. Перевозя кучи снега к береговой линии Нижне-Исетского пруда, мужчина осмотрел территорию, убедился, что рядом никого нет, и вывалил снег. Следующую партию снега Иван Шарипов вывалил, не проводя осмотра, так как был уверен, что за небольшой промежуток времени ничего не изменилось. Однако за это время на месте уборки снега оказались дети, которые сообщили водителю, что снегом засыпало 10-летнюю девочку. Водитель экскаватора-погрузчика принялся немедленно вытаскивать пострадавшего ребёнка из снега и вызвал скорую помощь.

Когда девочку удалось извлечь из-под снега, она уже не дышала и находилась в состоянии клинической смерти. Прибывшие на место врачи «скорой» начали проводить реанимационные мероприятия, и сердце девочки забилось вновь. Она была доставлена в детскую больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончалась 13 февраля 2016 года.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что также продолжается доследственная проверка в отношении управляющей компании, которая осуществляла работы по уборке придомовых территорий. Если в ходе проверки будут установлены нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, то будет возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Также в региональной пресс-службе следственного управления сообщили, что по итогам проверки уже внесены предписания в адрес двух УК, районной администрации и в адрес зампреда правительства Свердловской области. В отдел ПДН местного отделения полиции внесено представление с требованием при проведении бесед со школьниками, заострять внимание детей о недопустимости игр в местах, где проводятся какие-либо работы, и используется спецтехника.