Вильнюс, 27 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Литве политики от правящей Рабочей партии продолжают запугивать население грядущим наплывом беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам вице-спикера парламента Литвы Видаса Гедвиласа, когда в городах Литвы появились предвыборные плакаты Рабочей партии, гласящие, что его партия остановит наплыв беженцев, критики поспешили «засмеяться над нами», указывая, что в Литву к сегодняшнему дню прибыло всего 11 беженцев из запланированных 1105 переселенцев.

«Смеяться, конечно, легче всего. Всегда и со всего. А если хотя бы немного углубиться? Возможно, тогда уже не будет так смешно? В первую очередь Литва уже обязалась принять 1105 беженцев. За два года. То, что сейчас их только десять, — временный результат. Министр внутренних дел, если вы не слышали, заявил, что ускорит прием беженцев. Поэтому вскоре, видимо, в Литве будут сотни, а скоро и вся тысяча с небольшим», — заявил политик в своём распространённом заявлении.

«В верхушке ЕС, если вы не слышали, уже раньше появились обсуждения, что «в борьбе с кризисом мигрантов» необходимо еще раз применить принудительный механизм квот для всех стран ЕС и распределить между ними еще 500 тыс. беженцев. Очень реально, что так и случится. Сколько будет велено принять нам? Точно больше, чем 1105. Считать, видимо, пришлось бы тысячами, если не десятками тысяч. И в конце концов, третий важный элемент, который уже сегодня четко сигнализирует о том, что беженцы и дальше без ограничений будут рваться в Европу, их по традиции никто не остановит, а это означает новые обязательные квоты», — считает он и напоминает о соглашении между ЕС и Турцией, согласно которому Турция обязуется принять обратно беженцев, нелегально попавших в ЕС, за это от ЕС получает огромные денежные инъекции — и претендует на безвизовый режим.

Правда, перед этим она по указанию Евросоюза должна подкорректировать некоторые свои правовые акты, но делать это категорически отказывается. «Поэтому и в Турции, и в ЕС все громче говорят о том, что соглашения практически на грани краха. Это значит, что никаких возвращений беженцев не будет, и их поток и дальше будет идти в Европу. Что это значит — мы уже видели. Не раз и не два. Никто их не останавливает, никто практически не регистрирует, беженцы отрядами идут через Европу в страны своей мечты: в Германию, Австрию, Скандинавские государства и так далее», — добавил политик.

По его мнению, властям Литвы необходимо сказать строгое «нет» применяемой ЕС принудительной системе квот. «Это дорога, ведущая в никуда и заодно к расколу единства ЕС. Во-вторых, мы предупреждаем, что в будущем число беженцев только увеличится, а это значит, что к их наплыву, в том числу и в Литву, нужно серьезно, ответственно подготовиться. Мы видели, что случилось в Греции и Италии, которые были и сейчас совершенно не готовы: отрядам мигрантов никто не мешал нелегально попасть в эти страны и двинуться дальше. Мы обязаны подготовиться к возможному наплыву беженцев через границы нашей страны. Мы должны вместе с другими странами ЕС выразить несогласие с системой квот, так как, если так будет дальше, наплыв в Литве тоже будет. Только в других формах, не через границу нелегально, а на самолетах из лагерей беженцев с благословением и поддержкой ЕС», — заключил он.