Кишинёв, 27 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Глава политического и экономического отдела делегации ЕС в Молдавии Вихер Слагтер высказался в поддержку идеи придания Тараклийскому району, преимущественно населенному болгарами, национально-культурного статуса. Об этом Слагтер заявил в интервью кишиневскому изданию NewsMaker.

Иван Болгары

«Для нас, в Евросоюзе, разнообразие — это ценность, — сказал дипломат. — Мы считаем, что у представителей нацменьшинств должны быть права и возможности для того, чтобы сохранять свои традиции, язык и историю. Думаю, власти Молдовы должны уделять больше внимания Тараклии. Конечно, в Молдове много проблем, но права нацменьшинств — одна из них».

По словам Слагтера, звучащие в адрес болгар Молдавии обвинения в сепаратизме и неуважении к молдавской государственности — это «неправильный подход». «Тараклийцы — такие же жители Республики Молдова. При этом они представляют болгарское меньшинство, и у них есть право сохранять свои традиции и культуру. Разнообразие должно быть ценностью в Молдове. Конечно, существует проблема с владением румынским языком (В конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». При этом, согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии — прим. ИА REGNUM). Но государство должно предоставлять нацменьшинствам возможность им овладеть», — подвел итог Вихер Слагтер.

ИА REGNUM напоминает, что национально-культурной автономии власти Тараклийского района добиваются с начала 2013 года. В начале апреля 2014 года мэр Тараклии Сергей Филипов заявил, что в случае отказа молдавских властей прислушаться к требованиям болгар власти района намерены поставить вопрос о присоединении к соседней Гагаузии, чтобы получить право на выход из состава Молдавии в случае ее объединения с Румынией.

В феврале 2014 года власти и население Тараклийского района массово поддержали прошедший 2 февраля в Гагаузии референдум, на котором 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае потери Молдавией суверенитета, 98,47% — за вступление в Таможенный союз, и 97,43% — против вступления в ЕС.

В апреле 2015 года парламент Молдавии уже принял в первом чтении законопроект, наделяющий Тараклийский район статусом болгарского национально-культурного района. Однако на этой неделе правительство отклонило законопроект, не допустив его рассмотрения депутатами в последующих чтениях. В Кабмине заявили, что конституция Молдавии не предусматривает придания административно-территориальным единицам специального статуса по этнокультурному принципу.

При этом еще год назад Демпартия, являющаяся основой нынешней правящей коалиции, не видела такой проблемы. Более того, лидер Демпартии Мариан Лупу тогда назвал инициативу «европейской по духу». А категорически против принятия закона тогда выступила русофобская Либеральная партия, представители которой заявили, что предлагаемый Тараклии статус «является формой автономии», данное решение «придумано где-то в Москве», и оно «будет способствовать росту национализма и сепаратизма в районе». В настоящее время Либеральная партия наряду с Демпартией входит в правящую в Молдавии коалицию.