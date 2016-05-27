Киев, 27 мая, 2016, 13:25 — ИА Регнум. «Партия войны» на Украине, позиции которой по-прежнему достаточно сильны, отказывается слышать голос украинских граждан и представителей мировой общественности, неоднократно заявлявших о необходимости мирного урегулирования ситуации в Донбассе, заявил политик, лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент мира

«В ходе последних переговоров в «нормандском формате» лидеры Украины, России, Франции и Германии подтвердили приверженность выполнению Минских договоренностей — в полном объеме и в кратчайшие сроки. Такова же и позиция Соединенных Штатов. Напомню, в конце апреля во время встречи с представителями парламентских фракций помощник госсекретаря США Виктория Нуланд говорила о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, введения «особого статуса» неподконтрольных территорий Донбасса, амнистии лиц в связи с событиями, имевшими место в Донбассе, а также о проведении выборов на неподконтрольной Киеву территории», — отмечает Медведчук.

По его мнению, выполнять рекомендации Запада Киеву мешает «партия войны», выступая категорически против выборов на Донбассе.

«Выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей недопустимы, утверждают парламентарии от «Народного фронта». Эта агрессивная риторика «Народного фронта» до боли знакома ― такие же категоричные заявления делали украинские радикалы и ура-патриоты, устроившие 20 мая в Киеве шабаш с файер-шоу. Скандируя «Требования нации ― нет капитуляции!», представители гражданского корпуса «Азов» и других радикальных организаций пришли к ВР, чтобы потребовать запрета выборов на Донбассе», — напомнил политик.

При этом большинство украинцев, как показывают соцопросы, выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

«То, что большинство украинцев поддерживают «мирное возвращение украинского суверенитета» на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, подтвердил и президент Украины Петр Порошенко, выступающий за политическое решение конфликта. «Еще раз отмечу, это абсолютно четкая позиция — военного пути возвращения Донбасса не существует», — сказал Петр Порошенко. К сожалению, «партия войны» на Украине отказывается слышать украинских граждан и представителей «партии мира» как на Украине, так и за ее пределами», — подчеркнул Медведчук.