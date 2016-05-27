Красноярск, 27 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Число библиотек в Красноярском крае сократилось с 1181 на конец 2013 года до 1166 на конец 2015 года. Закрылось девять городских и шесть сельских библиотек. Такие данные приводит Красноярскстат в специальном пресс-выпуске к Общероссийскому дню библиотек.

Книги

Общий библиотечный фонд за пять лет сократился на 614,6 тыс. единиц — с 21,11 млн на конец 2011 года до 20,72 млн на конец 2015 года. При этом число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек в 2015 году составило 1334 тысячи человек и увеличилось по сравнению с 2014 годом на 0,5%.

Согласно информации министерства культуры Красноярского края, в краевой столице число библиотек на протяжение последних пяти лет оставалось стабильным — 48, библиотечный фонд также сохранялся в объеме 6,5 млн экземпляров. Однако население города существенно возросло, так что доступность библиотечных ресурсов можно считать снизившейся. Если среднее число экземпляров библиотечного фонда на тысячу человек населения в 2011 году составляло 6489 единиц, то на конец 2015 года — уже 6071 единицу.

Замедленное, но неуклонное сжимание библиотечной сети некоторые связывают с развитием интернета, другие указывают на действие рыночных механизмов, развертывание процесса приватизации и непрерывное сжимание сферы государственных полномочий и социальных услуг.

Как сообщила ИА REGNUM заведующая отделом по связям с общественностью Государственной универсальной научной библиотеки Юлия Шубникова, в последние годы роль библиотек в общественной жизни не сократилась, но существенно изменилась.

«Многие считают, что с появлением интернета библиотеки вообще стали не нужны. Но так считают люди, которые привыкли пользоваться пиратским продуктом в интернете, либо интересуются только общедоступными популярными изданиями. Как только начинается углубленный поиск информации, более серьезной, значимой, научной, то выясняется, что в интернете найти что-либо, тем более бесплатно, практически невозможно. И я сама с этим сталкивалась», — подчеркнула она.

Шубникова напомнила, что библиотеки располагают не только уникальными старыми книгами, но и новейшими номерами научных журналов, тексты из которых не публикуются в интернете, либо появляются в сети с большим опозданием.

«Эти моменты остаются. Да, за чем-то популярным идти в библиотеку не обязательно. Я и сама как библиотекарь охотно начинаю поиск информации в интернете, но серьезный углубленный поиск заканчивается именно в библиотеке», — отметила собеседница ИА REGNUM, добавив, что библиотека также является важным культурным и общественным центром, и эта ее роль в последние годы повысилась.