Москва, 27 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Вернувшаяся на Украину Надежда Савченко становится знаменем самых оголтелых сил, своим заявлением о намерении стать президентом республики она напустила икоту на Петра Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность для Порошенко

«Собственно говоря, происходит то, о чем мы в России предупреждали достаточно давно. Надежда Савченко, вернувшись на Украину, становится там знаменем самых оголтелых, самых «безбашенных» сил. Причем «процесс пошел» даже быстрее, чем можно было предполагать», — рассуждает сенатор.

«Уже на второй день после возвращения она заявила, что готова стать президентом страны, напустив, наверное, тем самым внезапную икоту на Петра Порошенко», — отметил он.

«Никто не знает, как будут развиваться события дальше. Ясно одно: Украину будет трясти еще больше, и это может негативно повлиять на реализацию Минских договоренностей», — заключил Клинцевич.

Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за убийство журналистов и незаконное пересечение российской границы, а затем помилованная президентом России Владимиром Путиным, на пресс-конференции в Киеве заявила, что, если потребуется, она станет президентом Украины.