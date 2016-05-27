«Савченко напустила икоту на Петра Порошенко»
Москва, 27 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Вернувшаяся на Украину Надежда Савченко становится знаменем самых оголтелых сил, своим заявлением о намерении стать президентом республики она напустила икоту на Петра Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
«Собственно говоря, происходит то, о чем мы в России предупреждали достаточно давно. Надежда Савченко, вернувшись на Украину, становится там знаменем самых оголтелых, самых «безбашенных» сил. Причем «процесс пошел» даже быстрее, чем можно было предполагать», — рассуждает сенатор.
«Уже на второй день после возвращения она заявила, что готова стать президентом страны, напустив, наверное, тем самым внезапную икоту на Петра Порошенко», — отметил он.
«Никто не знает, как будут развиваться события дальше. Ясно одно: Украину будет трясти еще больше, и это может негативно повлиять на реализацию Минских договоренностей», — заключил Клинцевич.
Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за убийство журналистов и незаконное пересечение российской границы, а затем помилованная президентом России Владимиром Путиным, на пресс-конференции в Киеве заявила, что, если потребуется, она станет президентом Украины.