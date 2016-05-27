Киев, 27 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Украина требует объяснений от Германии из-за слов министра экономики этой страны Зигмара Габриэля, который выступил за постепенное снятие санкций с РФ и заявил о том, что на Украине идет гражданская война.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на Tagesspiegel.

«Мы обратились в МИД с просьбой разъяснить, соответствует ли это мнение позиции федерального правительства», — цитирует издание посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Дипломат сообщил, что в Киеве «слова Габриэля восприняли с горечью и разочарованием».

«Они… являются отклонением от цели. Опыт показывает, что подобные санкции эффективны только при выполнении всех условий. В случае с Россией международному сообществу нужны стратегическое терпение, единство и твердость», — заявил Мельник.

Кроме того, посол раскритиковал употребление Габриэлем термина «гражданская война» для определения конфликта на Украине, заявив, что «это выражение было расценено многими украинцами как оскорбительное и несправедливое».

«Мы все знаем по нашему опыту, что изоляция в долгосрочной перспективе ни к чему не приведет. В конечном итоге поможет только диалог», — отметил Габриэль. Он подчеркнул, что ограничительные меры могут быть сняты только при выполнении Минских соглашений. При этом он раскритиковал позицию ЕС о том, что санкции будут полностью сняты только при 100-процентном соблюдении договоренностей.

Габриэль выступил 25 мая в Ростоке на Дне предпринимателя России в земле Мекленбург — Передняя Померания.

ИА REGNUM напоминает, что в мае глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер критически отозвался о минском процессе по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Германия и Франция сделали большой вклад в урегулирование и предотвращение открытого конфликта в центре Европы. Но пока удалось одно — снизить градус агрессии в регионе конфликта. Правда и то, что в течение многих месяцев мы уже все копья сломали в попытках заставить Москву, Киев и сепаратистов дальше реализовывать ими же самими и согласованные Минские договоренности. Если прогресс тут и есть, то это улитка, которая движется вперед по миллиметру», — отметил министр. По его словам, минский процесс не может длиться «до греческих календ», поэтому «нужны не только твердая приверженность сторон минскому процессу, но и прогресс в его реализации».