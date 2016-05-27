Красногорск, 27 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. На подмосковном молочном комбинате ОАО «Рузское молоко» назвали недостоверной информацию Россельхознадзора об опасности произведенных на предприятии творога и сметаны. Как заявляют представители компании, расхождение даты производства продукции, указанной на упаковке, и даты реальной выработки связано с особенностями технологического процесса изготовления и соответствует действующему законодательству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая в управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям заявили, что по результатам проведенной проверки, произведенные комбинатом творог и сметану признали некачественными и подлежащими уничтожению, так как на упаковке продукции, выпущенной 24 мая 2016 года и годной в течение 14 дней, значилось, что она произведена на день позже — 25 мая 2016 года.

В ОАО «Рузское молоко», в свою очередь, заявили, что подобная маркировка соответствует действующим регламентам производства данного вида молочных продуктов:

«ОАО «Рузское молоко» заявляет: выработка творога происходит согласно ТУ (техническим условиям) 9222−008−5 287 650 — 11, согласованным ФБУ «ЦСМ Московской области» Сергиево-Посадским филиалом, внесены в Реестр за № 275/5 815 от 10.08.11 г. Маркировка происходит согласно п.7, окончанием технологического процесса выработки продукта считается продукт с температурой (4+/-2) 0 С, что и учитывается при выработке, фасовании и маркировке творога».

В заявлении компании также отмечается, что исследованный специалистами Россельхознадзора творог «Рузский» еще подвергался охлаждению на складе готовой продукции, поэтому имел маркировку следующим днем, что не противоречит требованиям нормативных документов, так как технологический процесс не был закончен. Так, расфасовка сметаны происходила 24 мая и маркировка наносилась на упаковку согласно технологическому процессу, окончание которого приходилось на 25 мая, то есть через 12 часов после фасования.

«Таким образом, в действиях ОАО «Рузское молоко» отклонения от соответствующих требований при выработке сметаны и творога отсутствовали. Потребителю продукция поступает надлежащего качества. Вместе с тем, недопонимание этого процесса сотрудниками Россельхознадзора вызвано тем, что рамки их надзорных полномочий, распространяются на необработанную сельскохозяйственную продукцию, то есть на сырое молоко до момента его переработки. После этого момента контроль и надзор за переработанной сельскохозяйственной продукцией осуществляют органы Роспотребнадзора. Таким образом, в данном случае сотрудники Россельхознадзора вышли за рамки своих полномочий и компетенции, что в результате и послужило основой к возникновению ошибочных и недостоверных выводов», — заявили в компании и подчеркнули, что проверка еще не окончена и вина производителя не установлена.

«Тем не менее, выводы уже сделаны и опубликованы. Нас просто лишили права на законную защиту», — подчеркнули в ОАО «Рузское молоко».