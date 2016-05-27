Москва, 27 мая, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на законодательное обеспечение сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, внесло в Госдуму заксобрание города федерального значения, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. 1870

Под историческим центром Санкт-Петербурга в законопроекте понимается часть территории субъекта Российской Федерации — города федерального значения Санкт-Петербурга, располагающаяся в границах зон охраны объектов культурного наследия исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга, и включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с учетом решений, принятых на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

В документе определяются виды работ по сохранению исторического центра, введение Программы сохранения исторического центра и ее состав, прописаны полномочия законодательных и исполнительных органов государственной власти города в области сохранения исторического центра, общие принципы проведения обследования объектов недвижимости на территории исторического центра и гарантии прав собственников жилых и нежилых помещений при проведении обследования.

Предполагается проведение комплексного анализа социально-экономического развития территорий исторического центра Санкт-Петербурга и его направления.

Отдельные положения касаются правовых последствий обследования многоквартирных домов, расположенных на территории исторического центра, предусмотрены гарантии прав собственников и нанимателей помещений в случаях, если устранение аварийности, выявленной при обследовании многоквартирного дома, не может быть проведено без выселения. Прописан порядок решения имущественно-правовых вопросов с собственниками жилых помещений в случае, если после проведения работ по устранению аварийности площадь жилого помещения изменилась.

В законопроекте также устанавливаются особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий, строений, сооружений, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, применяемых на территории исторического центра и особенности обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории исторического центра.