Мурманск, 27 мая, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Вопреки прогнозам, грузооборот рыбного порта в Мурманске растёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь АО «Мурманский морской рыбный порт» Алексей Бакуменко.

polartrans.ru Порт Мурманск

«Если сравнить грузооборот АО ММРП в минувшем месяце с аналогичными показателями 2015 года, то получим падение на 10,7%, в том числе по рыбопродукции — на 16,3%, — отметил Бакуменко. — С другой стороны, в апреле АО ММРП обработало 12,3 тысячи тонн рыбопродукции, что превосходит озвученные в марте прогнозы».

Отметим, специалисты предрекали серьёзное падение грузооборота до 8−10 тысяч тонн после того, как ни одно российское судно, ведущее промысел путассу в Фарерской экономической зоне, не зашло в Мурманск. На самом деле, по сравнению с мартом рыбы в мурманский порт доставили всего на 1,5 тысячи тонн меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот рыбного порта по итогам нескольких месяцев 2016 года упал на треть.

На предприятии падение грузооборота объясняют двумя весомыми причинами: введением запрета на промысел мойвы и экономическими реалиями — девальвация рубля сделала привлекательней для рыбаков зарубежные рынки.

Кроме того, рыбаков отпугивает от мурманского берега жёсткость поведения всех контролирующих органов.