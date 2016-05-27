Москва, 27 мая, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Чаще всего граждане РФ характеризуют как дружественные отношения России с Белоруссией и Казахстаном. Недружественные России страны — это, прежде всего, Украина, а также прибалтийские государства. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор друзей

О том, что Россия дружит с Украиной, сегодня говорят лишь 6% опрошенных граждан РФ против 48% пять лет назад.

Как и ранее, преобладает мнение о враждебности отношений с Грузией: 35% против 31% респондентов с оптимистичной оценкой. Однако пять лет назад о недружественных отношениях говорили 67% российских граждан, а о дружественных — 13%.

Ухудшилась оценка отношений с Молдавией: сегодня 28% респондентов видят позитивные тенденции (27% — отрицательные), тогда как пять лет назад такого мнения придерживались 41% жителей России (в 2011 году дружественную оценку отмечали 18%).

Недружественные отношения сохраняются с Литвой (58% сегодня и 49% в 2011 году), Латвией (59% против 50% пять лет назад) и Эстонией (55% сейчас и 50% в 2011 году).

Согласно данным опросов, проводившихся в этом году и в 2011-м, России удается сохранять хорошие отношения с Азербайджаном (53% сейчас против 51% тогда) и Арменией (58% против 56%), а также с Таджикистаном (54% против 48%), Узбекистаном (58% против 50%) и Туркменией (47% тогда и сейчас).

В сравнении с опросом пятилетней давности люди чаще говорят, что мы дружим с Белоруссией (77% против 57%), Казахстаном (77% против 58%) и Киргизией (60% против 49%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 10 апреля 2016 года в 104 населенных пунктах в 55 субъектах РФ. Опрошены 2000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,1%.