Киев, 27 мая, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за убийство журналистов и незаконное пересечение российской границы, а затем помилованная президентом России Владимиром Путиным, не претендует на руководящую должность в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», а заниматься в Раде хотела бы военными вопросами.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Об этом она сказала на пресс-конференции 27 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У партии «Батькивщина» есть глава, лидер… А я планирую работать эффективно, но для этого абсолютно не нужно возглавлять партию. Будет надо — так надо, не надо — так я могу просто работать», — заявила Савченко.

Говоря о своей деятельности в Верховной раде, она отметила, что хотела создать парламентскую комиссию, которая будет заниматься проверкой и контролем того, «что происходит сейчас на войне, в армии».

Напомним, что на этой пресс-конференции Савченко также заявила: «Украинцы, если нужно, чтобы я была президентом, хорошо, я буду президентом».