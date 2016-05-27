Казань, 27 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Две команды известных пранкеров Ракамакафо и Вjobывай, специализирующиеся на юмористических социальных экспериментах, решили проверить, насколько нашему обществу присуще участие к незнакомому человеку, а также, насколько мы толерантны и как относимся к людям в зависимости от их национальности.

Alexei Prosvetov Казань

Съемки проходили в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи (Краснодарский край). Ситуация, которую разыгрывали Ракамакафо, одинаковая: молодой человек в незнакомом городе попадает в трудную ситуацию. По условиям, чтобы никого не отпугивать, юноша выглядит прилично, не просит денег, лишь объясняет, что стал жертвой ограбления, и интересуется, где можно бесплатно переночевать.

Ролик полностью можно посмотреть на YouTube и сделать вывод — в любом городе есть неравнодушные люди, которые не оставят в беде. Правда, попутно выяснилось, что готовность помочь часто зависит от национальности и внешнего вида пострадавшего.

Если в Петербурге большинство прохожих готово было помочь Николаю с типично славянской внешностью, то в Сочи большинство привечало Гурама. А вот самым толерантным и интернациональным городом оказалась Казань. Ее жители соглашались оказать помощь независимо от национальности.

Интересно, что такие же результаты показал эксперимент команды Вjobывай. Молодые люди «тестировали» прохожих на отзывчивость, разыгрывая сцену с доставщиком пиццы, который подвернул ногу и просит помочь донести заказ до клиента. Вечно занятые москвичи в лучшем случае проходили мимо, в худшем — в нецензурных выражениях советовали курьеру самому разбираться со своими проблемами, сочинцы казались слишком расслабленными для того, чтобы вникать в ситуацию и тратить силы на помощь. Жители Казани же снова удивили: некоторые прохожие предлагали донести не только пиццу, а самого курьера, чтобы он смог выполнить свою работу, а также были готовы потрать на пиццу свои деньги, чтобы выручить попавшего в беду парня, когда недовольный «клиент» (один из членов команды Вjobывай) отказывался брать заказ из-за опоздания.

По результатам экспериментов видеоблогеры пришли к выводу, что «Казань — такой космополитичный агломерат, в котором найдется место любому, независимо от цвета волос, глаз и кожи». «Возможно, — полагают исследователи, — это объясняется тем, что Казань всегда была своеобразным мостом между Востоком и Западом».