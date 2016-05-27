Абакан, 27 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Полицейский из Абакана Александр Косолапов, спасший более 300 детей, награжден орденом Мужества. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по Хакасии, почетную государственную награду командиру отдельной роты ОГИБДД УМВД России по Абакану вручил министр внутренних дел региона Илья Ольховский.

19.mvd.ru Полицейский из Абакана Александр Косолапов, спасший более 300 детей, награжден орденом Мужества

Напомним, полицейский совершил подвиг летом 2015 года. 25 июля он сопровождал колонну из девяти автобусов, перевозивших более 300 детей. Они возвращались из летнего оздоровительного лагеря. На трассе Абакан — Ак-Довурак на встречную полосу на большой скорости вылетела иномарка. Мгновенно оценив ситуацию, рискуя собственной жизнью, Александр Косолапов сумел предотвратить лобовое столкновение. Служебным автомобилем он перегородил путь вылетевшей на встречную полосу иномарке.

Как отметили в МВД, в результате сильнейшего удара патрульная машина превратилась в груду металла. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам полицейский с многочисленными серьезными травмами был доставлен в Абаканскую городскую клиническую больницу. Водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе десятилетний ребенок, также получили различные травмы и были госпитализированы. Несовершеннолетние пассажиры автобусов и взрослые не пострадали.

«В адрес министерства внутренних дел и правительства республики сотнями приходили письма благодарности не только от жителей Хакасии, но и из других регионов России. Александру Косолапову потребовалось более полугода, чтобы восстановить здоровье. Сейчас он вернулся на службу», — рассказали в региональном МВД.

«После того происшествия у меня произошла так называемая переоценка ценностей. Изменилось отношение к жизни. Я больше стал ценить моменты, особенно проведенные с близкими, которые раньше воспринимал как что-то обыденное», — рассказал Александр Косолапов.