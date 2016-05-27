Москва, 27 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Популярность криптовалют в мире объясняется их анонимностью и отсутствием привязки к любому государству, проект создания российской криптовалюты в корне противоречит этим принципам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 мая гендиректор сервиса мобильных инвестиций «Источник» Роберт Багратуни, комментируя информацию о возможном создании национальной российской криптовалюты.

topwar.ru Криптовалюта биткоин

«Криптовалюта биткоин стала популярна среди пользователей, в первую очередь, из-за того, что механизм ее эмиссии никем не контролируется — работает простая математика. Более того, криптовалюты стали широко распространены, поскольку они оставались вне границ — это валюты без привязки к какому-либо государству, а также позволяли пользователям сохранять анонимность», — пояснил он.

Российские же финансовые власти видят национальную криптовалюту совсем иной, констатирует эксперт. «В проекте создания «национальной криптовалюты» сразу же говорится о эмиссионных центрах в виде финансовых организаций, а также обязательной идентификации пользователей. Фактически, сама идея криптовалют противоречит проекту, который рассматривается российскими регуляторами. Маловероятно, что проект «национальной криптовалюты» будет успешен», — отметил Багратуни.

Ранее стало известно, что идея создания криптовалюты обсуждается Минфином и ЦБ с представителями банков. Как сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, основные принципы будущей российской криптовалютыуже разработаны: в частности, регулируемая российская криптовалюта не должна быть безэмиссионной. В Росфинмониторинге полагают, что деятельность по выпуску криптовалюты будет лицензирована. Обменивать рубли или иную валюту на криптовалюту компании и физлица смогут на специальных электронных площадках по четким правилам. Личность приобретающего криптовалюту будет обязательно идентифицироваться, пишут СМИ. В то же время ЦБ неоднократно обращал внимание на риск использования биткоинов и других криптовалют для проведения финансовых операций.