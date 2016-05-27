Москва, 27 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Серьезное ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает 27 мая Life.ru.

mos03.ru Машина скорой помощи

Около 11 часов утра автомобиль скорой столкнулся с легковым «Опелем». Из-за аварии движение по трем полосам проезжей части оказалось затруднено, образовалась пробка. В результате ДТП есть пострадавшие.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, подробности инцидента устанавливаются. Кроме того, в операции был задействован вертолет, уточняет РЕН ТВ. По данным телеканала, пострадал один человек.