Москва, 27 мая, 2016, 12:44 — ИА Регнум. США и их союзники по целому ряду направлений подрывают деятельность международного сообщества, направленную на поддержание глобальной стабильности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время парламентских слушаний на тему «Проблемы соблюдения международных соглашений в области разоружения и перспективы развития международного сотрудничества в этой сфере».

Rich Bowen Атомная бомба

«США отказываются обсуждать ограничение систем ПРО, блокируют заключение международного договора о предотвращении вывода оружия в космос, инициированного Россией и Китаем. В Женеве уже долгое время без движения находятся переговоры по договору о запрещении производства ядерных материалов для целей создания ядерного оружия», — заявил Косачев.

«Ряд российских экспертов бьет тревогу в связи с отсутствием переговоров о подготовке следующего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружениях — срок этого истекает через 5 лет, и автоматической процедуры не предусмотрено», — продолжил он.

Не находят положительного отклика российские инициативы по сотрудничеству в реализации Конвенции по биологическим и токсинным видам оружия и химическому оружию, добавил парламентарий.

В то же время особую тревогу вызывает сложная ситуация вокруг вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в силу сохраняющегося жесткого отказа США и ряда других государств его ратифицировать, подчеркнул Косачев.

«По мнению некоторых российских экспертов — это, впрочем, далеко не общая точка зрения, но тем не менее контроль над ядерным оружием вступил в стадию самого острого и всеобъемлющего кризиса за всю полувековую историю», — отметил он.

«Не думаю, что мы должны сгущать краски и драматизировать, но в то же время не следует и недооценивать существующие тенденции. Очевидно, что ситуация требует выверенных, и в то же время свежих, возможно, нестандартных решений», — продолжил парламентарий.