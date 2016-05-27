Москва, 27 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, в Москве запускают городскую культурно-просветительскую программу «Читаем вместе!». В рамках реализации программы каждый читатель столичных библиотек получает постоянную скидку в любом магазине сети «Московский Дом книги» на всю продукцию при предъявлении читательского билета библиотек, сообщили в пресс-службе Дома книги.

А.Н.Яр-Кравченко. А.М.Горький читает свою сказку «Девушка и смерть». 1941 год

«Привить любовь к чтению, сделать его более доступным — единая цель для библиотек и книжных магазинов. Совместными усилиями мы можем популяризировать литературу, расширить количество читающих жителей столицы, именно на это и направлена программа «Читаем вместе!», — рассказала руководитель «Московского Дома книги» Надежда Михайлова.

В рамках совместной программы также планируется: проведение в библиотеках online-трансляций встреч с авторами и презентаций книжных новинок, проведение книжных ярмарок на территории библиотек, организация совместных благотворительных акций по сбору книг и другие мероприятия.

Городская культурно-просветительская программа «Читаем вместе!» стартует во Всероссийский день библиотек по инициативе «Московский Дом книги» совместно с Московским городским библиотечным центром.