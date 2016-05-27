Вильнюс, 27 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Во всех трёх странах Прибалтики сегодня, 27 мая, начинаются крупнейшие в 2016 году военные учения НАТО Saber Strike 2016, в которых примут участие около 10 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Официальная цель учений, по утверждению Минобороны Литвы — взаимодействие в критических ситуациях, проверка слаженности и скорости переброски в Прибалтику личного состава и тяжелого вооружения стран НАТО, отработка оборонительных действий в случае нападения. Кого именно — официально не декларируется, однако литовские чиновники заранее объявили, что учения направлены на предотвращение «военной агрессии со стороны России».

Учения завершатся 13 июня, через Прибалтику пройдет порядка 400 единиц тяжелой военной техники.