Брянск, 27 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Почти половина дорог в Брянске, которые находятся на гарантийном обслуживании, за зиму пришли в негодность. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Брянска, из 64 дорог дефекты были выявлены на 27.

Андрей Рябушкин. Дорога (фрагмент). 1887

Подобная ситуация сложилась и с отремонтированными дворами. По итогам исследования выяснилось, что дефекты имеют 14 дворов из 36, отремонтированных в 2015 году.

При этом глава городской администрации Александр Макаров заявил, что гарантия на дороги действует пять лет, поэтому их ремонт полостью ложиться на плечи тех, кто приводил их в порядок.

«Подрядчики, которые выходили на торги, подписывали контракт и принимали его условия, поэтому обязаны устранить дефекты исключительно за свой счет», — цитирует пресс-служба Александра Макарова.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в Брянске планируют потратить на ремонт и строительство дорог более 900 млн рублей. В частности, планируют построить три разворотных кольца в районе строящихся мостов и путепровода. Кроме того, участок с круговым движением появится на улице Красноармейской в месте пересечения с проспектом Станке Димитрова. В правительстве региона считают, что новое строительство позволит разгрузить дорожный узел, на котором сейчас постоянные заторы.