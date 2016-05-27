Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Автомобиль, предположительно, марки Mitsubishi L200, взобрался на дерево на федеральной трассе «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленинградской области. О необычном ДТП сообщил около 13:00 один из участников популярной у жителей Петербурга и области группы «ДТП и ЧП» в социальной сети.

vk.com/spb_today ДТП с внедорожником в Ленобласти. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«На мурманке L200 пытался залезть на дерево, около озера Лазурное, водитель рядом лежит, живой», — написал пользователь под ником «Иван Маминов», снабдив свой пост фотографиями дорожного происшествия.

Судя по геотегам, авария произошла на трассе между пос. Разметелево и Ладожским мостом через Неву.

Это сообщение вызвало множество откликов пользователей, которые оставили нелестные отзывы относительно водительских качеств обладателя внедорожника.

Судя по размещенным фото, на месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Официальной информации об этом происшествии пока нет.

Mitsubishi L200 — полноприводный пикап. Стоимость нового автомобиля такой марки начинается от 1,5 млн рублей.