Москва, 27 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Кремле выражают сожаление в связи с расширением списка персон нон-грата на Украине. Об этом 27 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Vladimir Vyatkin Михаил Горбачев. XX съезд ВЛКСМ. Кремлевский Дворец съездов. Россия, Москва

«Мне не известно о позиции президента. Вместе с тем можно только выразить сожаление в связи с очередным расширением списка персон нон грата, тем более за счет таких ветеранов нашей политики, мировой политики, как экс-президент СССР Михаил Горбачёв», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, он «не готов ответить» о возможности встречи Горбачёва и Владимира Путина, поскольку «не видел в графике каких-то пунктов, связанных с такой встречей».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины включила в список персон нон-грата бывшего президента СССР Михаила Горбачёва. Санкции со стороны СБУ последовали после того, как Горбачёв в одном из интервью поддержал воссоединение Крыма с Россией. Впоследствии он признался, что не ездит на Украину и не собирается этого делать в будущем.